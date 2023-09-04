История US Open: легенды и чемпионы турнира

Как зародился и развивался Открытый чемпионат США.

Открытый чемпионат США является вторым по старшинству теннисным турниром — после Уимблдона. За почти полуторавековую историю US Open стал одним из излюбленных «мейджоров» как для самих участников, так и для болельщиков. «СЭ» рассказывает историю турнира и объясняет, почему его считают легендарным.

Начало

Изначально US Open проходил под названием «Национальный чемпионат США среди мужчин». Первый розыгрыш состоялся спустя четыре года после дебютного Уимблдонского теннисного турнира — в 1881 году. Тогда участие в соревнованиях принимали только мужчины в одиночном разряде.

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Первым чемпионом стал американский теннисист Ричард Спирс. Затем он сумел выиграть турнир семь раз подряд и остался непобежденным, так как был вынужден завершить карьеру из-за травмы. Однако такому везению способствовала формула соревнований той эпохи: с 1884 года действующий чемпион сразу выходил в финал против победителя турнира претендентов, как сейчас это происходит в шахматах.

К привычной в теннисе олимпийской системе, когда любой участник выбывает после проигрыша, обратились в 1912 году. В это же время к участию начали допускать иностранных игроков-любителей. Среди мужчин первым зарубежным чемпионом стал француз Рене Лакост, у женщин — норвежка Моле Бьюштедт Маллори.

Женщины начали соревноваться на US Open спустя шесть лет после первого розыгрыша турнира — в 1887 году. Первой чемпионкой стала американка Эллен Ханселл. В 1900-м был введен мужской парный разряд, в то время как представительницы прекрасного пола могли участвовать в Открытом чемпионате США в дуэтах (в том числе и смешанных) с 1889 года.

Вплоть до 1968 года в чемпионате США не могли участвовать профессионалы. С этого года отсчитывается так называемая Открытая эра — знаковый этап в развитии мирового тенниса, который стер границы между любителями и профи.

Первыми, кому удалось вписать свое имя в историю US Open в рамках Открытой эры, стали американец Артур Эш и британка Вирджиния Уэйд. С тех пор огромное количество теннисистов сумели отличиться и запомниться публике, причем по самым разным показателям.

Локация

За годы существования турнир несколько раз менял свое местоположение. Изначально матчи проходили в Ньюпорт Казино (в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд). А первые женские соревнования принимал Крикет клуб в Филадельфии. После начала Открытой эры все пять турниров (в мужском и женском одиночном разрядах, парных мужских и женских и смешанных) были перенесены в теннисный клуб Уэст Сайд, в Форест Хиллс.

Национальный теннисный центр имени Билли Джин Кинг. Фото USA Today Sports

Спустя 10 лет матчи стали проводить в парке Флашинг Медоус, Нью-Йорк — и именно здесь Открытый чемпионат США обосновался и остается до наших дней. В спортивном комплексе, который в 2006 году был переименован в «Национальный теннисный центр USAT имени Билли Джин Кинг», расположены более десяти кортов, которые ежегодно становятся площадками международных соревнований.

Главным из них считается «Стадион имени Артура Эша», который назван в честь американского теннисиста, первого победителя US Open в Открытую эру. Эта арена способна принять около 23 тысяч зрителей и считается крупнейшей по вместимости теннисной ареной в мире. Также матчи проходят на трех других кортах с площадками для болельщиков и еще 13 площадках без зрительских мест.

Достаточно долгое время Открытый чемпионат США по теннису проводился на травяном покрытии. Но в 1974 году было принято решение перейти на грунт, а спустя еще три года — на хард. С тех пор основным производителем покрытий для спортивного комплекса в Нью-Йорке была компания DecoTurf.

Спустя 42 года организаторы US Open решили сменить тип покрытия на бренд Laykold производителя Advanced Polymer Technology. Соглашение с новой компанией рассчитано до 2025 года. Не случайно был выбран цвет покрытия — синий на зеленом фоне.

По словам организаторов турнира, представителей теннисной ассоциации США, определенная цветовая гамма — часть идентичности US Open. «Мы хотели найти что-то, что будет символизировать US Open», — заявил глава USTA Даниэль Зауснер в 2015 году.

Фото Getty Images

Особенности

Многие любят Открытый чемпионат США за его прогрессивность и инновации, которых за время проведения турнира, всегда достаточно много. Так, именно на US Open в 1975 году матчи впервые стали проводить в вечерние часы — все благодаря искусственному освещению на кортах теннисного центра.

В Нью-Йорке в 1970 году впервые попробовали систему тай-брейка, которую впоследствии внедрили и на других турнирах серии «Большого шлема». В 2006-м в рамках US Open опробовали комплекс Hawk-eye («Ястребиный глаз»), который способен моделировать траекторию полета мяча и фиксировать его попадание в корт. В 2023 году на Открытом чемпионате США запустили аналог футбольной системы ВАР.

Также Открытый чемпионат США считается одним из самых коммерчески успешных «мейджоров» — организаторы имеют огромное количество контрактов, как рекламных, так и прочих спонсорских, включая контракт с телеканалом ESPN. Эта сделка позволяет прилично зарабатывать на доходах от продажи прав на телетрансляции.

Отличились американцы и в вопросах призового фонда. В 1973 году US Open стал первым турниром серии «Большого шлема», на котором было принято решение уравнять гонорары мужчин и женщин.

Организаторы Открытого чемпионата США отличились и в 2023 году — запланирован рекордный призовой фонд. Он составит 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м. Тогда сумма составляла 60 миллионов евро. Победители в женском и мужском одиночном разряде заработают по 3 миллиона долларов. В прошлом году чемпионы получили по 2,6 миллиона долларов.

Все эти инновации и нюансы создают особую энергетику турнира, которую замечают и сами теннисисты. Так, первая ракетка России Даниил Медведев еще в 2019 году отмечал атмосферу Открытого чемпионата США.

«Мне всегда нравился сам турнир. Нравилось находиться здесь, нравилась энергетика. Потом, с 2019 года я начал играть здесь хорошо, что немаловажно. Я люблю возвращаться сюда. В каком-то смысле я сразу чувствую себя здесь как дома», — рассказал россиянин на пресс-конференции.

Роджер Федерер с кубком US Open в 2008 году. Фото Global Look Press

Легенды

Сразу три спортсмена сумели войти в историю Открытого чемпионата США по количеству завоеванных титулов. Американцы Джимми Коннорс, Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер пять раз побеждали на US Open. Среди женщин наибольшее число чемпионств в Открытой эре у двух американских теннисисток: по шесть раз на Открытом чемпионате США побеждали американки Крис Эверт и Серена Уильямс.

Однако никто из них не смог приблизиться к абсолютной рекордсменке US Open по количеству побед во всех разрядах. Американская теннисистка чехословацкого происхождения Мартина Навратилова побеждала на Открытом чемпионате США в общей сложности 16 раз: четыре в одиночном разряде, девять в парном и еще три — в смешанном.

Некоторым теннисистам удавалось победить на турнире в Нью-Йорке в достаточно юном возрасте. Американец Пит Сампрас выиграл US Open в 1990 году, когда ему было 19 лет и 28 дней. Среди представительниц прекрасного пола это достижение принадлежит Трейси Остин. Американка стала победительницей Открытого чемпионата США в возрасте 16 лет 8 месяцев и 28 дней

В истории Открытого чемпионата США были и возрастные победители. Австралиец Кен Розуолл стал самым старшим чемпионом US Open: во время триумфа в 1969 году ему было 35 лет 10 месяцев и 11 дней. У женщин по этому показателю отличилась Флавия Пеннетта. Итальянская теннисистка в 2015 году выиграла свой первый финал «Большого шлема» в возрасте 33 лет 6 месяцев и 18 дней.