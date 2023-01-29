Кубок, шампанское и автограф для беременной женщины. Десять титулов Джоковича на Australian Open

Как серб праздновал свои победы в Мельбурне .

В воскресенье Новак Джокович в очередной раз доказал свое величие, выиграв Открытый чемпионат Австралии в десятый раз в своей карьере. В решающем поединке серб обыграл Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Давайте вспомним, как легендарный теннисист праздновал свои предыдущие титулы.

Свой первый титул в Австралии Новак взял в 2008 году, обыграв француза Жо-Вилфрида Тсонга. В полуфинале был повержен действующий чемпион Роджер Федерер, и уже никто не смог остановить серба на пути к столь желанной победе. Во второй раз в карьере он вышел в финал турниров «Большого шлема», и удача улыбнулась ему, подарив первый в жизни титул. Радость победы теннисист разделил со своими братьями.

Фото Getty Images

Новак Джокович со своими братьями. Фото Getty Images

Возможность повторить успех появилась в 2011 году. Как и в прошлый раз, его соперником в полуфинале был Федерер, и Новак вновь подтвердил свое превосходство. В финальном матче он без проблем одолел британца Энди Маррэя.

Фото Global Look Press

Следующий сезон Джокович снова начал с победы на Australian Open, защитив свой титул. В решающей схватке в упорной борьбе он вырвал победу у Рафаэля Надаля. Соперники провели на корте 5 часов 53 минуты, а этот матч стал по-настоящему рекордным по продолжительности. После игры чемпион с удовольствием позировал в Карлтонских садах.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

В 2013 году Джокович стал первым теннисистом Открытой эры, выигравшим австралийский турнир в третий раз подряд. Соперником в финальной игре снова стал Маррей, и, как и ранее, победу праздновал сербский спортсмен.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

2015 год стал одним из самых успешных в карьере Новака: он завоевал титул «Большого шлема не только на кортах Мельбурна, но и выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США. В полуфинале серб выбил из игры действующего победителя Станисласа Вавринку, а в финале его вновь ждала победа над Марреем. Джокович установил новый рекорд по количеству титулов на турнире.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Финал 2016 года стал полным повторением предыдущего розыгрыша: Джокович и Маррей вновь встретились в решающей игре, и британец не смог остановить своего соперника на пути к трофею. Новак обновил свой же рекорд, став уже шестикратным победителем Australian Open.

Фото Getty Images

Седьмой титул покорился Джоковичу в 2019 году. В финале в трех сетах был обыгран Надаль. Чемпионская фотосессия состоялась в Королевских ботанических садах Мельбурна.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Год спустя серб повторил успех, победив в финальной игре Доминика Тима. Самая приятная часть после награждения прошла там же, где и в предыдущем сезоне — на фоне буйной зелени и живописных видов города. А самой напористой болельщице даже удалось попасть в объективы фотокамер и поздравить спортсмена лично.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

В 2021 году соперником Джоковича в титульном матче стал россиянин Даниил Медведев, которому так и не удалось остановить действующего чемпиона турнира. Новак продлил свою победную серию на австралийских кортах до трех побед подряд и девяти побед в общем. Позировать с кубком Новаку посчастливилось на пляже Брайтон, известном своими красочными лодочными домиками. Общительный теннисист с радостью общался с фанатами, раздавал автографы и даже расписался на животе беременной женщины.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

И вот, наконец, она — юбилейная победа великого теннисиста на кортах Мельбурна. В прошлом году Новаку не удалось выступить на турнире из-за отсутствия прививки от коронавируса и связанного с этим скандала, но он вернулся и выиграл десятый решающий матч из десяти на австралийском мейджоре. Сразу после матча он разделил свою радость со своими родными.

Фото AFP

Фото AFP