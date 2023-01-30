Надаль поздравил Джоковича с победой на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Australian Open-2023.

«Потрясающее достижение, Новак! Поздравляю тебя и твою команду! Это заслуженная победа. Наслаждайся!» — написал Надаль в социальной сети.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. У Джоковича 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).