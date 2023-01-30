Медведев еще вернется в топ-5. Колонка Екатерины Макаровой

Олимпийская чемпионка — об итогах Открытого чемпионата Австралии.

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс-первой ракетки мира в парном разряде — об итогах Australian Open-2023, чемпионами которого стали Новак Джокович и Арина Соболенко. Для серба это 22-й титул турнира «Большого шлема» в карьере (сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем), для белоруски — первый.

Начну с женского финала. Мы увидели очень классный, эмоциональный, захватывающий матч. Была битва двух сильнейших теннисисток турнира по всем аспектам — качеству игры, тактике, психологии. У Лены уже прослеживалось, что она идеально справляется с давлением, не показывает своих эмоций. У Арины бывали моменты, когда ей было тяжеловато справляться со своими переживаниями. Она начинала торопиться, делать невынужденные ошибки. Однако в этот раз Соболенко показала настоящий мастер-класс, как искренне прийти к победе, осуществить свою мечту. Она была максимально собрана и полностью контролировала свое состояние и настрой.

Обе были достойны победы, но немного сильнее была Арина. В первую очередь Соболенко опережала Рыбакину по ритму, хотя Лена теннисистка с очень активной игрой. Сама атакует, всегда старается навязать свой стиль. Но в этот раз Арина опережала ее по скорости, по быстроте, играла по максимально восходящему мячу. Порой казалось, что Рыбакина абсолютно ничего не успевает. Хотя она очень хорошо двигалась.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Это еще раз подчеркивает, что Соболенко была очень хорошо готова к Australian Open. Ранее выиграла турнир в Аделаиде, уверенно двигалась по сетке на самом «мейджоре». Дойдя до финала, она не проиграла ни одного сета, хотя в соперниках были показывающие очень качественный теннис в Австралии Магда Линетт, Белинда Бенчич и Донна Векич. Так что мои огромные поздравления Соболенко и ее команде. Они заслуженно выиграли дебютный «Шлем».

Хочу поздравить и Рыбакину. Выход во второй финал турнира «Большого шлема» и долгожданный дебют в топ-10 — отличные достижения для 23-летней москвички. Она почти до совершенства довела свою подачу. За счет нее она классно выруливает из всех сложных ситуаций. В современном теннисе важно хорошо играть на задней линии, отлично двигаться, но если у тебя нет классной подачи, то это негативно скажется на результате в тот момент, когда силы начнут заканчиваться. Тебе будет очень сложно перевернуть матч в свою пользу. У Лены такая возможность всегда есть. Возьмем тот же полуфинал с Азаренко. Были моменты, когда Вика перехватывала инициативу, но две-три классные подачи Лены — и она вновь чувствовала уверенность в себе. Очень часто на геймболах она делает эйс. Это всегда окрыляет. Так что мой совет молодым игрокам: очень много и усердно работайте над своей подачей.

Если говорить про мужской турнир, то Новак еще раз всем доказал, какой он крутой спортсмен. Гениальный теннисист. На награждении он сделал очень классный посыл молодому поколению: «Мечтайте масштабно, все возможно». Это идеальные и нужные слова. Каждый ребенок, который много трудится и работает над собой, должен понимать, что все возможно. Турниры «Большого шлема» тоже выигрывают люди, а не боги.

Новак Джокович. Фото Reuters

У меня был такой момент в карьере. Я только начинала свой путь в профессиональном туре и на каждом турнире играла квалификации. Сильно переживала, когда не могла попасть в основную сетку. И вот однажды мне сказали такую фразу: «В сотне лучших теннисисток мира всем хватит места. Рейтинг меняется, кто-то выпадает, кто-то заходит. Так что совсем скоро ты окажешься в топ-100». Мне эта мысль запала в душу. Я еще больше поверила в свои силы. Так что ребята, действительно, всем хватит места в топ-100, всем хватит титулов. Мечтайте.

Про Новака же могу сказать, что он в очередной раз доказал, какой он великий тактик. Играл с позиции силы, диктовал свои условия. Хотя он лучший в мире в том, что касается защиты и контрударов. У него были определенные трудности со здоровьем в начале турнира, но потом они как будто испарились. У него была четкая цель, и он к ней шел. Что касается финала, то в первом сете Стефанос Циципас был сильно зажат. Чувствовалось, что он не может показать и половину своего потенциала. Но последующие два сета это была феноменальная, ровная игра, но концовки за счет своего огромного опыта забирал Джокович. При этом уверена, что впереди у Стефаноса еще много побед, обязательно будут титулы, в том числе на «мейджорах».

Отдельно бы хотела сказать про наших ребят, игравших в основной сетке Australian Open-2023. Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов... У всех ребят большой потенциал. Желаю им как можно больше побед, выигранных титулов и обновления своих рейтинговых рекордов. Уверена, что тот же Медведев этой весной вернется в топ-5 и будет показывать свой лучший теннис. А Хачанов с такой игро вполне способен закрепиться в топ-10.

P. S. Мне даже вдвойне приятно, что мои прогнозы на Australian Open сбылись. И у женщин, и у мужчин.