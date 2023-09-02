Рыбакина испугалась себя. Теннисистка из Казахстана выбыла с US Open

Зато Новак Джокович спасся в матче против соотечественника со счета 0:2 по сетам.

US Open

Женщины. Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Каролин Возняцки (Дания) — Дженнифер Брэди (США) — 4:6, 6:3, 6:1.

Мужчины. Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Ласло Джере (Сербия, 32) — 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

Звездопад на Открытом чемпионате США по теннису продолжается. На стадии третьего круга не повезло чемпионке Уимблдона-2022 и четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана, уступившей в трех партиях румынке Соране Кирсте. Таким образом, Рыбакина снизила свои шансы на борьбу за звание первой ракетки мира по итогам 2023 года почти до нуля.

Сбой после мощной первой части сезона

Вообще Елена проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. Да, в прошлом году она сенсационно победила на Уимблдоне, но стабильно высокими результатами не отличалась. А в 2023-м Рыбакина взяла титулы на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Риме, а также играла в финалах открытого чемпионата Австралии и WTA 1000 в Майами. Перед «Ролан Гаррос» многие считали ее едва ли не главной претенденткой на звание первой ракетки мира, особенно с учетом ее регулярных побед над лидером мирового рейтинга Игой Свентек из Польши. Однако затем начались сложности — теннисистка из Казахстана снялась перед матчем третьего круга открытого чемпионата Франции из-за болезни, на Уимблдоне проиграла в четвертьфинале Онс Жабер из Туниса...

Елена Рыбакина. Фото USA Today Sports

Рыбакина обнадежила, дойдя до полуфинала WTA 1000 в Монреале, где в том числе из-за дождей и странно составленного организаторами расписания не выдержала перегрузок и уступила в полуфинале россиянке Людмиле Самсоновой. А в Цинциннати она не смогла доиграть матч третьего круга против итальянки Жасмин Паолини, объяснив это болью в плече. Ранее после поражения в Монреале она жестко раскритиковала WTA: «Думаю, расписание было составлено непрофессионально, и ответственность за это должна нести WTA. Управление в WTA пока немного слабое, но я надеюсь, что что-то изменится, потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять».

Как бы то ни было, перед US Open Елена получила полторы недели на отдых и восстановление. Кроме того, уже в Нью-Йорке ей немного повезло — украинку Марту Костюк она прошла уверенно (6:2, 6:1), а с Айлой Томлянович из Австралии и вовсе не сыграла — соперница снялась перед встречей из-за травмы. Таким образом, Рыбакина должна была выйти на матч с Кирстей свежей и отдохнувшей. Вот только как раз с движением по корту в игре с румынкой все обстояло далеко не самым лучшим образом.

Сорана Кирстя. Фото Getty Images

Джокович и зеркало

«Чувствую себя хорошо. Счастлива, как развивается сезон, и надеюсь продолжить в том же духе. Кого я боюсь? Только себя (улыбается). Все зависит от моей игры на корте. Стараюсь концентрироваться только на текущем матче и надеюсь, что продолжу играть так, как сегодня», — рассказывала Елена после уверенной победы над Костюк. Но в матче против Костюк Рыбакина, похоже, себя испугалась — она слишком много ошибалась. Да, Кирстя не подарок, весной дошла до четвертьфинала в Индиан-Уэллс и полуфинала в Майами, где, кстати, по пути выбила Арину Соболенко из Белоруссии. При этом Елена могла дожимать соперницу после проигранного первого сета.

И если многочисленные упущенные возможности не помешали ей взять вторую партию с пятого сетбола, то в решающем сете спастись не получилось. Хотя Рыбакина была очень близка, несмотря на счет 1:4 и 3:5. Она сделала обратный брейк при 3:5 и могла сравнять счет в сете. Увы, в важнейший момент на матчболе соперницы взяла да и сделала двойную ошибку. Таким образом, Елена по-прежнему не может выйти даже в четвертый круг US Open — в чемпионской гонке отстает от Соболенко почти на 1600 очков, а от Свентек почти на 1500. К тому же соперницы еще могут набрать в Нью-Йорке немало баллов.

Из других женских матчей особо выделим победу Каролин Возняцки над Дженнифер Брейди из США. Экс-первая ракетка мира из Дании, вернувшаяся на корт после 3,5 летнего перерыва и рождения двоих детей, отыгралась со счета 4:6, 0:2 и теперь в четвертом круге встретится с американкой Кори Гауфф.

Каролина Возняцки. Фото Reuters

У мужчин также не обошлось без драматичных поворотов сюжета. Причем участником самого напряженного матча дня стал без пяти минут новый-старый лидер рейтинга ATP Новак Джокович. Опытнейший серб внезапно проиграл две стартовые партии соотечественнику Ласло Джере. И только после этого заиграл на топ-уровне. Хотя и в концовке Новаку пришлось понервничать — при 5:3 в его пользу в пятой партии у Джере был брейк-пойнт. Кстати, это спасение от Джоковича заставило вспомнить легендарный полуфинал открытого чемпионата США 2011 года, когда Новак сумел не только спастись с 0:2 по партиям в матче против Роджера Федерера, но и отыграть двойной матчбол. Всего же он спасся с 0:2 по партиям в восьмой раз за карьеру. После второго сета Джокович, по его словам, в перерыве высказал себе претензии, глядя в зеркало. И такой ход сработал. Волевую победу серб назвал сильным посланием своим соперникам. В матче за выход в четвертьфинал он сыграет с хорватом Борной Гойо.