У Карацева села батарейка. Россиянин не дошел до четвертого круга US Open

Аслан в третьем раунде Открытого чемпионата США в четырех сетах проиграл американцу Бену Шелтону.

Открытый чемпионат США

Мужчины. Третий круг

Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:0

В 2021 году на Открытом чемпионате Австралии в элиту мирового тенниса ворвался Аслан Карацев. Мало кому известный россиянин дошел на первом «мейджоре» в карьере до полуфинала и проиграл только самому Новаку Джоковичу. Два года спустя его путь почти повторил 20-летний Бен Шелтон, с ходу добравшийся до четвертьфинала и уступивший там соотечественнику Томми Полу. Сейчас на US Open именно Шелтон остановил Карацева.

Мощный американец, главным оружием которого является подача за 200 км/ч, в отличие от Карацева не провел настолько же звездный сезон после прорыва в Мельбурне. Более того, с тех пор он всего один раз сумел одержать хотя бы две победы подряд. Но на последний «Шлем» года Шелтон прибыл сверхмотивированным. Тем более что на «мастерсе» в Торонто он дал бой самому Карлосу Алькарасу, а в Цинциннати провел равный матч со Стефаносом Циципасом.

И вот уже в Нью-Йорке восходящая американская звезда добрался до третьего круга, да ему еще повезло во встрече с Домиником Тимом, который снялся из-за травмы после первого сета. Поэтому с точки зрения свежести у Шелтона было преимущество над Карацевым, который в предыдущем раунде провел тяжелый матч с испанцем Роберто Карбальесом Баэной.

Рукопожатие Бена Шелтона и Аслана Карацева после матча. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Стойкость Карацева

Соперники начали, взяв свои подачи «под ноль», но уже в третьем гейме у Карацева возникли сложности. При счете 30:15 он под давлением американца дважды ошибся ударами с бэкхенда, а затем уже Шелтон сам поставил точку и сделал первый в матче брейк. Вслед за этим он взял всухую еще три гейма на своей подаче — к десятому гейму у Аслана не было ни одного очка, заработанного на приеме, из 16 попыток. А Шелтон тем временем уже выходил подавать на сет. Еще один примечательный нюанс — к этому моменту у него не было ни одной невынужденной ошибки. То есть он и сам играл аккуратно, и Карацеву не удавалось его напрягать.

Серия американца прервалась на 19-м розыгрыше, после того как он сделал еще два эйса. Шелтон нерасчетливо пошел к сетке и позволил сопернику взять единственное очко на приеме за сет. Единственное, потому что вслед за этим Бен еще дважды воспользовался своим козырем и закрыл партию очередной подачей навылет.

Карацеву срочно надо было прибавлять, главным образом в агрессивности. «Свои"-то геймы он забирал уверенно, что и показал на старте второго сета. А вот привычной цепкости и виннеров мы видели не так много, Аслан часто и эффективно ходил к сетке, но и только. Хотя в начале второй партии мы увидели, что и Шелтон может ошибаться, и Карацев играть на приеме. В четвертом гейме он фирменным форхендом оформил двойной брейк-пойнт, и соперник тут же дрогнул, ввязался в невыгодную для себя перестрелку ударами и угодил в сетку.

Поведя с брейком, Карацев едва не сочинил себе проблем в следующем гейме, затянувшемся едва ли не на десять минут. Россиянину пришлось отыграть два брейк-пойнта, причем один на чистом везении — Шелтон в выгодной ситуации, отыграв соперника у сетки, не попал в корт по длине. Но зато Карацев проявил стойкость, а еще лучше смотрелся в размене ударами, раз за разом загоняя американца в невыгодные позиции. Наградой ему стал этот гейм, да и в следующем Шелтона выручила только его подача. А седьмой гейм получился почти точной копией пятого — Карацев отыграл брейк-пойнт, счет трижды доходил до «ровно», а в ключевые моменты россиянин был точнее и увереннее в себе, раскладывая мячи по углам корта.

Аслан вышел подавать на сет, и тут не обошлось без курьеза. Шелтон, пытаясь достать уже безнадежный мяч, едва не столкнулся с бол-боем, чем остался очень недоволен. Этот момент немного выбил Бена из колеи, тогда как Карацев сохранил спокойствие и сравнял счет по сетам.

Эмоции Бена Шелтона после победы. Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Провал Аслана

Когда стало понятно, что никому из оппонентов не удастся выиграть вчистую, на первый план должны были выходить другие качества. Например, стабильность и психологическая устойчивость. В третьем сете поначалу казалось, что в этом перевес на стороне Карацева. Он уверенно забирал свою подачу и регулярно доставлял неприятности Шелтону на приеме. Особенно тревожно поклонникам американца стало, когда тот в начале шестого гейма подвернул ногу.

Но обращаться за помощью Шелтон не стал, а этот эпизод в итоге оказался переломным. Хозяин корта выиграл три мяча подряд, заработал двойной брейк-пойнт, и тут Карацев сделал ему подарок. Россиянин ошибся в выгодной для атаки ситуации, и это был скрытый сетбол для Шелтона. Американец взял концовку партии вчистую, выигрывая в несколько раз больше мячей, чем Аслан. Апогеем этого стали две двойные ошибки подряд от Карацева при счете 2:5 и 40:30, а потом удар в метровый аут на сетболе.

На волне этого успеха Шелтон тут же оформил брейк в четвертом сете, разменяв третий десяток эйсов, и положение стало угрожающим для Карацева. Тем более что он снова начал допускать много помарок. Количество двойных ошибок перевалило за десяток, процент первой подачи упал почти до 50, а на второй Аслан выигрывал все меньше мячей.

К сожалению, собраться россиянину так и не удалось — вскоре счет стал уже 4:0 в пользу Шелтона. А затем собственными ошибками Карацев сделал так, что сопернику даже не пришлось подавать на матч. Десять проигранных геймов подряд — очень много для игры, которая была равной на протяжении двух партий. А завершил встречу Аслан уже 14-й по счету двойной ошибкой. Теперь Шелтон в четвертом круге попробует взять реванш у Пола за Australian Open.