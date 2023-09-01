У Карацева села батарейка. Россиянин не дошел до четвертого круга US Open

1 сентября, 23:55
Открытый чемпионат США
Мужчины. Третий круг
Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:0
В 2021 году на Открытом чемпионате Австралии в элиту мирового тенниса ворвался Аслан Карацев. Мало кому известный россиянин дошел на первом «мейджоре» в карьере до полуфинала и проиграл только самому Новаку Джоковичу. Два года спустя его путь почти повторил 20-летний Бен Шелтон, с ходу добравшийся до четвертьфинала и уступивший там соотечественнику Томми Полу. Сейчас на US Open именно Шелтон остановил Карацева.
Мощный американец, главным оружием которого является подача за 200 км/ч, в отличие от Карацева не провел настолько же звездный сезон после прорыва в Мельбурне. Более того, с тех пор он всего один раз сумел одержать хотя бы две победы подряд. Но на последний «Шлем» года Шелтон прибыл сверхмотивированным. Тем более что на «мастерсе» в Торонто он дал бой самому Карлосу Алькарасу, а в Цинциннати провел равный матч со Стефаносом Циципасом.
И вот уже в Нью-Йорке восходящая американская звезда добрался до третьего круга, да ему еще повезло во встрече с Домиником Тимом, который снялся из-за травмы после первого сета. Поэтому с точки зрения свежести у Шелтона было преимущество над Карацевым, который в предыдущем раунде провел тяжелый матч с испанцем Роберто Карбальесом Баэной.
Соперники начали, взяв свои подачи «под ноль», но уже в третьем гейме у Карацева возникли сложности. При счете 30:15 он под давлением американца дважды ошибся ударами с бэкхенда, а затем уже Шелтон сам поставил точку и сделал первый в матче брейк. Вслед за этим он взял всухую еще три гейма на своей подаче — к десятому гейму у Аслана не было ни одного очка, заработанного на приеме, из 16 попыток. А Шелтон тем временем уже выходил подавать на сет. Еще один примечательный нюанс — к этому моменту у него не было ни одной невынужденной ошибки. То есть он и сам играл аккуратно, и Карацеву не удавалось его напрягать.
Серия американца прервалась на 19-м розыгрыше, после того как он сделал еще два эйса. Шелтон нерасчетливо пошел к сетке и позволил сопернику взять единственное очко на приеме за сет. Единственное, потому что вслед за этим Бен еще дважды воспользовался своим козырем и закрыл партию очередной подачей навылет.
Карацеву срочно надо было прибавлять, главным образом в агрессивности. «Свои"-то геймы он забирал уверенно, что и показал на старте второго сета. А вот привычной цепкости и виннеров мы видели не так много, Аслан часто и эффективно ходил к сетке, но и только. Хотя в начале второй партии мы увидели, что и Шелтон может ошибаться, и Карацев играть на приеме. В четвертом гейме он фирменным форхендом оформил двойной брейк-пойнт, и соперник тут же дрогнул, ввязался в невыгодную для себя перестрелку ударами и угодил в сетку.
Поведя с брейком, Карацев едва не сочинил себе проблем в следующем гейме, затянувшемся едва ли не на десять минут. Россиянину пришлось отыграть два брейк-пойнта, причем один на чистом везении — Шелтон в выгодной ситуации, отыграв соперника у сетки, не попал в корт по длине. Но зато Карацев проявил стойкость, а еще лучше смотрелся в размене ударами, раз за разом загоняя американца в невыгодные позиции. Наградой ему стал этот гейм, да и в следующем Шелтона выручила только его подача. А седьмой гейм получился почти точной копией пятого — Карацев отыграл брейк-пойнт, счет трижды доходил до «ровно», а в ключевые моменты россиянин был точнее и увереннее в себе, раскладывая мячи по углам корта.
Аслан вышел подавать на сет, и тут не обошлось без курьеза. Шелтон, пытаясь достать уже безнадежный мяч, едва не столкнулся с бол-боем, чем остался очень недоволен. Этот момент немного выбил Бена из колеи, тогда как Карацев сохранил спокойствие и сравнял счет по сетам.
Когда стало понятно, что никому из оппонентов не удастся выиграть вчистую, на первый план должны были выходить другие качества. Например, стабильность и психологическая устойчивость. В третьем сете поначалу казалось, что в этом перевес на стороне Карацева. Он уверенно забирал свою подачу и регулярно доставлял неприятности Шелтону на приеме. Особенно тревожно поклонникам американца стало, когда тот в начале шестого гейма подвернул ногу.
Но обращаться за помощью Шелтон не стал, а этот эпизод в итоге оказался переломным. Хозяин корта выиграл три мяча подряд, заработал двойной брейк-пойнт, и тут Карацев сделал ему подарок. Россиянин ошибся в выгодной для атаки ситуации, и это был скрытый сетбол для Шелтона. Американец взял концовку партии вчистую, выигрывая в несколько раз больше мячей, чем Аслан. Апогеем этого стали две двойные ошибки подряд от Карацева при счете 2:5 и 40:30, а потом удар в метровый аут на сетболе.
На волне этого успеха Шелтон тут же оформил брейк в четвертом сете, разменяв третий десяток эйсов, и положение стало угрожающим для Карацева. Тем более что он снова начал допускать много помарок. Количество двойных ошибок перевалило за десяток, процент первой подачи упал почти до 50, а на второй Аслан выигрывал все меньше мячей.
К сожалению, собраться россиянину так и не удалось — вскоре счет стал уже 4:0 в пользу Шелтона. А затем собственными ошибками Карацев сделал так, что сопернику даже не пришлось подавать на матч. Десять проигранных геймов подряд — очень много для игры, которая была равной на протяжении двух партий. А завершил встречу Аслан уже 14-й по счету двойной ошибкой. Теперь Шелтон в четвертом круге попробует взять реванш у Пола за Australian Open.