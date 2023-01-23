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Сегодня, 16:58

Международная федерация тенниса хочет предъявить судебный иск Жерару Пике

Иван Шитик
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Международная федерация тенниса (ITF) готовит судебный иск против экс-футболиста «Барселоны» Жерара Пике и его компании Kosmos с целью возмещения убытков после одностороннего нарушения контракта, сообщает Sport.es.

Компания Kosmos, основанная бывшим футболистом сборной Испании, и Международная федерация тенниса (ITF) разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса.

Причиной стало то, что ITF отказалась пересматривать контракт, предусматривающий то, что Kosmos платит примерно 40 миллионов евро за каждый год проведения. После этого был полностью изменен формат турнира.

Отмечается, что ITF изучает юридические меры против Kosmos, чтобы взыскать долги, накопленные во время предыдущих розыгрышей, а также возместить понесенный репутационный ущерб.

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Жерар Пике
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