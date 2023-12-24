Мировая лига по теннису: трансляция и расписание матчей 24 декабря

Сегодня, 13:30
Предсезонный выставочный турнир World Tennis League завершается в Абу-Даби (ОАЭ) 24 декабря. Представляем расписание и трансляции на 24 декабря, в воскресенье.
17.00. Финал
«Орлы» — «Коршуны»
Трансляцию финала в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте World Tennis League. Матчи с российскими игроками покажут на телеканале «Матч! Арена» и на сайтах matchtv.ru и sportbox.tv.
«Орлы» заняли второе место в турнирной таблице, в их активе — 75 очков. Их соперниками по финалу стали «Коршуны», которые набрали 79 баллов.
В состав «Орлов» входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, София Кенин, Мирра Андреева. «Коршуны»: Арина Соболенко, Григор Димитров, Стефанос Циципас и Паула Бадоса.