Тарпищев заявил, что российские теннисисты выиграли 577 турниров в 2022 году

Российские теннисисты всех возрастов выиграли 577 турниров в 2022 году, сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«В этом году у нас 577 победителей международных соревнований — включая детей, юношей. К концу года эта цифра может достичь 600. Цифра впечатляет — на уровне 8-9 летней давности. Мы играли в 74 странах мира. Жаль, играли без флага, но где бы мы не играли, все понимали, что это теннисисты из России. Накрыли весь мир своими результатами, можно сказать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

1 марта Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) допустили российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.