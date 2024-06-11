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Сегодня, 13:30

В сборной Германии конфликт? Немцы опять поссорились перед крупным турниром

Фюллькруг и Рюдигер чуть не подрались на глазах тысячи фанатов
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Никлас Фюллькруг и Антонио Рюдигер поссорились на тренировке перед Евро-2024.
Фото Getty Images
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Все случилось прямо на тренировке.

До Евро-2024 осталось совсем немного времени, но сборная страны-хозяйки Германии огорчает своих фанатов. Издание Bild сообщило, что на тренировке, состоявшейся в понедельник вечером, чуть не подрались нападающий Никлас Фюллькруг и защитник Антонио Рюдигер. Конфликт произошел на глазах 4 тысяч болельщиков.

Все случилось во время одного из упражнений: Рюдигер в борьбе повалил Фюллькруга на газон, после чего защитник и нападающий стали толкаться. Дело чуть не дошло до драки разнимать футболистов пришлось помощнику тренера Сандро Вагнеру.

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После инцидента Рюдигер, как передает Bild, долго не мог успокоиться и даже отправился на пробежку, чтобы «охладиться». Фюллькруг остался и был сердит. Правда, позднее звезды немецкой сборной помирились Никлас опубликовал фотографию с тренировки в соцсетях, а Рюдигер одним из первых оставил комплиментарный комментарий.

Еще накануне между Фюллькругом и Рюдигером не было никаких трений.
Фото Getty Images

Примечательно, что буквально накануне тренировки Фюллькруг называл Рюдигера одним из тех партнеров в сборной Германии, с кем он ладит лучше остальных. Футболисты знакомы еще с юношеских команд.

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Конфликты в бундестим привычное дело в последние годы. Во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году в команде также произошел раскол некоторые футболисты считали, что у Ханси Флика особое отношение к представителям «Баварии». Кроме того, многих игроков смущали замены и политические акции в сборной Германии. Для немцев итог был печальным третье место в группе и невыход в плей-офф.

Антонио Рюдигер
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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