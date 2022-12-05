Умер известный теннисный тренер Боллетьери. Он воспитал Шарапову и еще 11 первых ракеток мира

В возрасте 91 года умер первый тренер Шараповой

На 92-м году умер известный теннисный тренер Ник Боллетьери, сообщает Tennis World.

Американский специалист ушел из жизни в воскресенье, 4 декабря. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция.

За свою тренерскую карьеру Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах. Среди его учеников: россияне Мария Шарапова и Анна Курникова, американцы Андре Агасси, Джим Курье, сестры Уильямс, немец Томми Хаас и швейцарка Мартина Хингис.

В 2014 году Боллетьери был введен в Международный зал теннисной славы.