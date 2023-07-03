Обозреватель «Спорт-Экспресса» сыграл в финале теннисного турнира журналистов

В Москве на кортах Национального теннисного центра имени Самаранча состоялся парный теннисный турнир среди представителей российских СМИ, организованный Федерацией спортивных журналистов России и Федерацией тенниса России.

Соревнования были посвящены Международному дню спортивного журналиста и собрали семь теннисных журналистских дуэтов.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Подушкин вместе с Кириллом Сторчаком из Sport.ru уверенно прошли групповую и полуфинальную стадию и добрались до финала, где уступили в затяжном двухчасовом марафонском матче.

Фото «СЭ»

В стартовом матче Подушкин и Сторчак уверенно победили известного телеведущего Леонида Якубовича, всерьез увлекшегося теннисом, и его напарника Петра Спектора. Во второй игре в группе удалось справиться с представителями «Матч ТВ», который делегировал на турнир сразу три дуэта. В полуфинале, выйдя с первого места в группе, обозреватель «СЭ» и его коллега встретились с другой парой федерального спортивного канала. И также праздновали уверенную победу. На пути к финалу в общей сложности они отдали соперникам только два гейма.

Если все игры до финала проводились в формате одного классического сета до шести выигранных геймов, то решающий матч против пары Александра Аношина и Евгения Федякова состоялся до двух выигранных партий, или при счете 1:1, с тай-брейком до 10 очков. Игра, собравшая немалую аудиторию (среди зрителей была замечена и чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина), получилась крайне напряженной, с обилием эффектных и порой очень затяжных розыгрышей. К тому же она изобиловала брейками и обратными брейками.

Фото «СЭ»

В обеих партиях Подушкин и Сторчак вели 5:4, но все же не смогли завершить сеты и матч в свою пользу. Они уступили 5:7, 5:7 и получили награду за второе место из рук старшего тренера сборной России Игоря Куницына. Этот известный в прошлом игрок также смотрел финал и, по его словам, был приятно удивлен уровнем журналисткого тенниса. Организаторы выразили надежду, что такие теннисные турниры среди представителей СМИ в Москве станут традиционными.