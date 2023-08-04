Сегодня, 10:45
Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева в интервью «СЭ» призналась, что ей не хватает Серены Уильямс в туре.
— С кем мечтаете сыграть или хотя бы потренироваться?
— Сыграла бы пару с Сереной Уильямс, если бы была не такая большая разница в возрасте. (Смеется.) А из мужчин — с Надалем.
— Вам не хватает Серены в туре?
— 100 процентов.
— Винус еще играет.
— Это я не очень понимаю. Серена вовремя закончила карьеру, а Винус, думаю, уже здоровью вредит. Важно уйти вовремя. Плюс есть еще семья. Думаю, Серена в этом плане очень правильно все сделала.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс завершила карьеру в начале сентября 2022 года после поражения от австралийки Айлы Томлянович в матче третьего круга US Open (5:7, 7:6 (7:4), 1:6).