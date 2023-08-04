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Сегодня, 10:45

Корнеева — о сестрах Уильямс: «Серена вовремя закончила, а Винус уже здоровью вредит»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева в интервью «СЭ» призналась, что ей не хватает Серены Уильямс в туре.

— С кем мечтаете сыграть или хотя бы потренироваться?

— Сыграла бы пару с Сереной Уильямс, если бы была не такая большая разница в возрасте. (Смеется.) А из мужчин — с Надалем.

— Вам не хватает Серены в туре?

— 100 процентов.

— Винус еще играет.

— Это я не очень понимаю. Серена вовремя закончила карьеру, а Винус, думаю, уже здоровью вредит. Важно уйти вовремя. Плюс есть еще семья. Думаю, Серена в этом плане очень правильно все сделала.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс завершила карьеру в начале сентября 2022 года после поражения от австралийки Айлы Томлянович в матче третьего круга US Open (5:7, 7:6 (7:4), 1:6).

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Теннис
Алина Корнеева
Винус Уильямс
Рафаэль Надаль
Серена Уильямс
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