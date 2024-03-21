Александрова и Хромачева вышли во второй круг парного турнира в Майами

21 марта, 19:15
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева победили Чань Хаочин из Тайваня и представительницу Мексики Джулиану Олмос в первом круге парного турнира в Майами.
Россиянки за один час две минуты одолели своих соперниц, отдав им только четыре гейма — 6:3, 6:1.
В следующем круге Александрова и Хромачева сыграют против победительниц встречи Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия, 3) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) — 6:3, 6:1