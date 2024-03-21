Соболенко на турнире в Майами дали дополнительный день отдыха

Организаторы турнира в Майами предоставили белорусской теннисистке Арине Соболенко дополнительный день отдыха, сообщается на официальном сайте WTA.

Матч второго круга против испанки Паулы Бадосы должен был пройти 21 марта, теперь он стоит в расписании на 22 марта (18:00 мск).

Ранее стало известно, что тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни в Майами, куда он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко.