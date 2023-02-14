Александрова менее чем за час обыграла Плишкову на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Каролину Плишкову в первом круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 52 минуты.

18-я ракетка мира Александрова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету 19-й ракетки Плишковой 1 эйс, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с Марией Саккари из Греции.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 6:1, 6:2