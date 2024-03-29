Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в полуфинале турнира в Майами. В двух сетах она проиграла американке Дэниэлл Коллинз — 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. 29-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта (из 12).

Ранее в финал турнира вышла Елена Рыбакина из Казахстана. Она обыграла белоруску Викторию Азаренко — 6:4, 0:6, 7:6 (7:2).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Екатерина Александрова (Россия, 14) — 6:3, 6:2