Азаренко проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в полуфинале турнира в Майами. В трех сетах она выиграла у Виктории Азаренко из Белоруссии — 6:4, 0:6, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 36 минут. 24-летняя Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее 34-летней соперницы 8 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Вторая финалистка определится в матче между россиянкой Екатериной Александровой и американкой Дэниэлл Коллинз.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — 6:4, 0:6, 7:6 (7:2)