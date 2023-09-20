Александрова победила Фрех и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла Магдалену Фрех из Польши — 7:6 (7:4), 7:6 (10:8).

Матч длился 2 часа 6 минут. 28-летняя россиянка 10 раз подала навылет, сделала 16 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету 25-летней полячки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Сачия Викери — Кэролайн Доулхайд.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:6 (7:4), 7:6 (10:8)