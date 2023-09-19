Калинская проиграла Грунчаковой в первом круге турнира в Гуанчжоу

Сегодня, 17:25
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Гуанчжоу (Китай).
В первом круге спортсменка уступила Виктории Грунчаковой из Словакии в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.
Во втором круге турнира Грунчакова встретится с китаянкой Юань Юэ.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Грунчакова (Словакия, LL) — Анна Калинская (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3