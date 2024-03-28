Александрова вышла в полуфинал турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в четвертьфинале турнира в Майами. В трех сетах она обыграла американку Джессику Пегулу — 3:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа. 29-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Следующей соперницей Александровой будет американка Дэниэлл Коллинз, которая обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:3, 6:2.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 23) — 6:3, 6:2

Екатерина Александрова (Россия, 14) — Джессика Пегула (США, 5) — 3:6, 6:4, 6:4