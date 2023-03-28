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Сегодня, 10:29

Анастасия Павлюченкова впервые с 2008 года выступит на турнире ITF

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла wild card на 60-тысячник ITF в Круасси-Бобур (Франция).

28 марта 730-я ракетка мира сыграет с другой россиянкой Полиной Кудерметовой в первом круге турнира.

Отметим, что Павлюченкова, которая возвращается в тур после травмы колена, не выступала на соревнованиях категории ITF с октября 2008 года. Тогда она победила в Братиславе, пройдя Люси Шафаржову, Елену Веснину, Петру Квитову, Монику Никулеску и Михаэллу Крайчек.

Последний матч в одиночном разряде 31-летняя спортсменка сыграла 20 февраля на турнире в Дубае. Она в первом круге проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко со счетом (3:6, 5:7).

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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