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Сегодня, 09:14

Андреева — об игре в команде с Рублевым и Медведевым: «Я так нервничала, что не могла ударить по мячу»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от совместной игры с соотечественниками Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым на выставочном турнире Мировая теннисная лига.

«Если честно, в первый день я очень нервничала. Я не могла нормально ударить по мячу. Но потом я начала чувствовать себя все лучше и лучше. И я рада, что смогла принести очки нашей команде», — цитирует Андрееву TennisUpToDate.

Команда Андреевой, Рублева и Медведева одержала победу в турнире. С ними в квартете также выступала американка Софья Кенин.

В сезоне-2023 16-летняя Андреева поднялась на 359 позиций в мировом рейтинге — с 405-го на 46-е место. Она была признана новичком года по версии WTA.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/i-couldnt-hit-the-ball-16-year-old-prodigy-mirra-andreeva-details-nervousness-teaming-with-rublev-and-medvedev
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
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