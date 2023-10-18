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Сегодня, 13:51

Аншба и Детюк не смогли выйти во второй круг турнира в Наньчане в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Амина Аншба в паре с Анастасией Детюк, представляющей Чехию, уступили китаянкам Го Ханьюй и Цзян Синьюй в первом круге парного турнира в Наньчане — 3:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Следующими соперницами китаянок станет дуэт Кимберли Биррелл/Ульрикке Эйкери (Австралия/Норвегия).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:3, 7:5

Теннис
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