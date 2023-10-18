Аншба и Детюк не смогли выйти во второй круг турнира в Наньчане в парном разряде

Сегодня, 13:51
Российская теннисистка Амина Аншба в паре с Анастасией Детюк, представляющей Чехию, уступили китаянкам Го Ханьюй и Цзян Синьюй в первом круге парного турнира в Наньчане — 3:6, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 25 минут.
Следующими соперницами китаянок станет дуэт Кимберли Биррелл/Ульрикке Эйкери (Австралия/Норвегия).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:3, 7:5