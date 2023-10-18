Аншба и Детюк не смогли выйти во второй круг турнира в Наньчане в парном разряде

Российская теннисистка Амина Аншба в паре с Анастасией Детюк, представляющей Чехию, уступили китаянкам Го Ханьюй и Цзян Синьюй в первом круге парного турнира в Наньчане — 3:6, 5:7. Игра продолжалась 1 час 25 минут. Следующими соперницами китаянок станет дуэт Кимберли Биррелл/Ульрикке Эйкери (Австралия/Норвегия). Наньчан (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — 6:3, 7:5