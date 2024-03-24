Соболенко проиграла Калининой в третьем круге турнира в Майами

Белоруска Арина Соболенко проиграла украинке Ангелине Калининой в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 4:6, 6:1, 1:6.

Матч длился 2 часа. Соболенко за игру сделала 3 эйса, допустила 6 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. У Калининой — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертом круге Калинина сыграет с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелина Калинина (Украина, 32) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 1:6, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) — Грит Миннен (Бельгия, LL) — 6:2, 2:6, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 24) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — 6:2, 6:3