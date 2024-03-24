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24 марта, 15:14

Халеп — о возвращении: «Полтора года перерыва — это много, я не должна торопиться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о возвращении после допинговой дисквалификации.

«Майами только первый турнир, и я не знаю, каким будет план, но я хочу играть как можно больше, чтобы вернуться в ритм. Я возрастная. Я уже не так молода, и мне нужно грамотно организовать возвращение. Я не хочу травмироваться. Большинство людей советовали отнестись к этому внимательно, потому что полтора года перерыва — это много, и я не должна торопиться», — приводит слова Халеп сайт WTA.

В первом круге турнира WTA 1000 в Майами 32-летняя теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе со счетом 6:1, 4:6, 3:6. Это был ее первый матч с US Open-2022.

В марте 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. Спортсменка уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года.

Теннис
Симона Халеп
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