Блинкова обыграла Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге

Россиянка Анна Блинкова обыграла немку Сабину Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге (Германия) — 3:6, 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 55 минут.

На счету Блинковой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов. У Лисицки — 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Блинкова сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сабина Лисицки (Германия, WC) — 3:6, 6:1, 7:5