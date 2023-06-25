Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:11

Блинкова обыграла Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Анна Блинкова обыграла немку Сабину Лисицки в первом круге турнира в Бад Хомбурге (Германия) — 3:6, 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 55 минут.

На счету Блинковой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов. У Лисицки — 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Блинкова сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Сабина Лисицки (Германия, WC) — 3:6, 6:1, 7:5

Анна Блинкова
Сабина Лисицки
0
Читайте также
Смолов стал крестным отцом сына Мамаева
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Контрразведчики Службы безопасности Украины избили генерала в Ужгороде
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квитова обыграла Векич в финале турнира в Берлине

Костюк и Крейчикова стали победительницами турнира WTA в Бирмингеме в паре