Блинкова уступила Фрухвиртовой в первом круге турнира в Окленде

Сегодня, 05:15
Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Окленде уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 5:7, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Фрухвиртова встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Клер Лю (США).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:4