Блинкова в паре с Грачевой не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Россиянка Анна Блинкова в паре с представляющей Францию Варварой Грачевой проиграла дуэту Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) в первом круге турнира в Цинциннати (США) — 0:6, 1:6. В 1/8 финала женского парного турнира Сувэй и Синьюй встретятся с победительницами матча Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия). Цинциннати (США) Турнир WTA Western & Southern Open Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 6) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:0, 6:1