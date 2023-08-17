Блинкова в паре с Грачевой не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Сегодня, 01:09
Россиянка Анна Блинкова в паре с представляющей Францию Варварой Грачевой проиграла дуэту Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) в первом круге турнира в Цинциннати (США) — 0:6, 1:6.
В 1/8 финала женского парного турнира Сувэй и Синьюй встретятся с победительницами матча Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 6) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:0, 6:1