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Сегодня, 01:09

Блинкова в паре с Грачевой не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова в паре с представляющей Францию Варварой Грачевой проиграла дуэту Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай) в первом круге турнира в Цинциннати (США) — 0:6, 1:6.

В 1/8 финала женского парного турнира Сувэй и Синьюй встретятся с победительницами матча Екатерина Александрова/Александра Соснович (Россия/Белоруссия) — Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 6) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:0, 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Варвара Грачева
0
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