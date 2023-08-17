Винус Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Сегодня, 00:10
Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь — 6:1, 2:6, 1:6.
Следующей соперницей китайской теннисистки будет Ига Свентек из Польши.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 2:6, 6:3, 7:5
Каролина Мухова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC) — 1:6, 6:2, 6:1