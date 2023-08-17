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Сегодня, 00:10

Винус Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь — 6:1, 2:6, 1:6.

Следующей соперницей китайской теннисистки будет Ига Свентек из Польши.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 2:6, 6:3, 7:5

Каролина Мухова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC) — 1:6, 6:2, 6:1

Теннис
Винус Уильямс
Каролина Мухова
Сорана Кирстя
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