Винус Уильямс не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь — 6:1, 2:6, 1:6. Следующей соперницей китайской теннисистки будет Ига Свентек из Польши. Цинциннати (США) Турнир WTA Western & Southern Open Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Мария Саккари (Греция, 8) — Сорана Кирстя (Румыния) — 2:6, 6:3, 7:5 Каролина Мухова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:3, 3:6, 6:3 Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC) — 1:6, 6:2, 6:1