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Сегодня, 13:57

Плишкова обыграла Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае

Руслан Минаев
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Чешка Каролина Плишкова обыграла украинку Ангелину Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2.

В четвертьфинале турнира финалистка двух турниров «Большого шлема» встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2

Теннис
Каролина Плишкова
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