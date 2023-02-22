Плишкова обыграла Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае

Чешка Каролина Плишкова обыграла украинку Ангелину Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2.

В четвертьфинале турнира финалистка двух турниров «Большого шлема» встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2