Плишкова обыграла Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае

Сегодня, 13:57
Чешка Каролина Плишкова обыграла украинку Ангелину Калинину в третьем круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2.
В четвертьфинале турнира финалистка двух турниров «Большого шлема» встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Людмила Самсонова (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 7:5, 6:7 (6:8), 6:2