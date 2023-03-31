Чесноков: «Рыбакина сносит всех соперниц, творит чудеса на корте»

Сегодня, 15:15
Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил игру теннисистки Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.
«Рыбакина сейчас играет очень здорово, просто всех соперниц сносит. Она творит чудеса на корте, вышла в финал на двух «Мастерсах» подряд. Я думаю, что [первая ракетка мира] Ига Свентек снялась не просто так, она увидела, что с Рыбакиной придется встретиться уже в четвертьфинале и решила не играть», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Ранее Рыбакина обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира в Майами — 7:6 (7:3), 6:4. Ее соперница по финалу определится в противостоянии чешки Петры Квитовой и Сораны Кирстя из Румынии.