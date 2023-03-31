Соболенко снялась с турнира в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила, что не примет участия в турнире в Чарльстоне, который пройдет с 1 по 9 апреля.

«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами, так что мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мне очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написал Соболенко в социальных сетях.

На этой неделе Соболенко в четвертьфинале турнира в Майами проиграла румынке Соране Кырсте — 4:6, 4:6.