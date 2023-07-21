Чесноков о бойкоте министра спорта Польши матчей с россиянами: «На следующий день про это все забудут»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков в комментарии «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о том, что он не будет посещать матчи первой ракетки мира польки Иги Свентек, если она будет играть против россиянок и белорусок.

«Министр спорта должен быть им, а не политиком. Уже все решили. Российские и белорусские спортсмены не представляют свои страны. Они играют без флага. Я этого не понимаю. Вы думаете, что мир обратит внимание на его заявление? Я думаю, что мир не увидит это заявление. Если вы посмотрите «Ролан Гаррос», то увидите, что украинские теннисисты не пожимали руку российскими белорусским спортсменам. А вся публика свистела.

Я вижу, как публика болеет за русских. Когда люди приходят на матч, они хотят видеть теннис, а не политику. Министр спорта вправе заявить все, что угодно. Это его мнение. Не хочет приходить на матчи, пусть не приходит. На следующий день про это все забудут", — сказал корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Польская теннисистка Ига Свентек на данный момент является первой ракеткой мира. Турнир пройдет в Варшаве с 24 по 30 июля.

На Уимблдоне 22-летняя спортсменка дошла до четвертьфинала, проиграв украинке Элине Свитолиной — 5:7, 7:6 (7:5) 2:6. После матча полька пожелала сопернице победы на турнире.