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Сегодня, 12:01

Чесноков прокомментировал игру Кудерметовой в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова играет слабо в этом сезоне.

«Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в ее поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в ее команду», — цитирует Чеснокова ТАСС.

26-летняя Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего, проиграв американке Софии Кенин — 4:6, 4:6.
Источник: https://tass.ru/sport/18738445
Андрей Чесноков
Вероника Кудерметова
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