Чесноков прокомментировал игру Кудерметовой в этом сезоне

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова играет слабо в этом сезоне.

«Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в ее поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в ее команду», — цитирует Чеснокова ТАСС.