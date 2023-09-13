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Сегодня, 11:46

Калинская и Путинцева прошли во второй круг турнира в Осаке в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская и Юлия Путинцева из Казахстана обыграли японок Юки Наито и Моюку Утидзиму в первом круге парного турнира в Осаке (Япония) — 2:6, 6:3, 12:10.

В следующем круге Калинская и Путинцева сыграютс победительницами матча Диан Парри/Надя Подороска (Франция/Аргентина) — Наикта Бэйнс/Майя Люмсден (Великобритания, 3).

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — Юки Наито/Моюка Утидзима (Япония, WC) — 2:6, 6:3, 12:10

Теннис
Анна Калинская
Юлия Путинцева
0
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