Теннисистка Соболенко опубликовала пост в память об умершем отце

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала в соцсетях пост, посвященный отцу Сергею. Он умер в ноябре 2019 года. Сегодня, 13 августа, ему исполнилось бы 47 лет.

«Время идет, а боль все та же. Мне тебя не хватает, папа. Это был бы твой 47-й день рождения», — написала Соболенко, прикрепив фото с отцом.

Соцсети Арины Соболенко. Фото Соцсети

25-летняя белорусская теннисистка в этом году выиграла Australian Open в одиночном разряде. Также на ее счету две победы в турнирах «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021) и 19 побед в турнирах WTA (13 — в одиночном разряде).