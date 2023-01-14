Касаткина разгромно проиграла Бенчич в финале турнира в Аделаиде. Она взяла только два гейма

Сегодня, 09:46
Российская теннисистка Дарья Касаткина разгромно проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.
Матч завершился со счетом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
8-я ракетка мира Касаткина в игре 2 раза подала навылет и допустила 1 двойную ошибку. На ее счету ни одного брейк-пойнта. У 13-й ракетки мира Бенчич — 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.
25-летняя швейцарская теннисистка выиграла седьмой титул WTA в одиночном разряде.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:0, 6:2