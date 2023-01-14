Веснина о поражении Касаткиной в финале турнира в Аделаиде: «Обидно, что не получилось выиграть, но финал — хороший результат»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение Дарьи Касаткиной от Белинды Бенчич (0:6, 2:6) в финале турнира WTA 500 в Аделаиде.

«Начать сезон с финала — всегда позитивный результат. После предсезонной подготовки еще тяжело понять, в какой форме ты находишься. В преддверии Australian Open эти победы важны и нужны. Поздравляю Дарью с финалом. Это хороший результат на крупном турнире. Бенчич была сегодня сильнее, она была сегодня активнее. Даша немного осторожничала, как мне показалось. Она старалась удержать мяч, сыграть надежно, но Бенчич играла очень тактически грамотно и правильно в матче против Касаткиной. Обидно, что не получилось выиграть, но финал — хороший результат. Надеюсь, что на Australian Open Даша едет с хорошим настроением, потому что эти победы должны были придать ей уверенности», — сказала Веснина «СЭ».

Касаткина в игре с Бенчич 2 раза подала навылет и допустила 1 двойную ошибку. На ее счету ни одного брейк-пойнта. У швейцарки 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

25-летняя швейцарская теннисистка выиграла седьмой титул WTA в одиночном разряде.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января. В первом круге турнира Касаткина сыграет с другой россиянкой, Варварой Грачевой. Матч пройдет 17 января.