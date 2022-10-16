Донна Векич сыграет со Свентек в финале турнира в Сан-Диего

Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла американку Дэниэлл Коллинз в полуфинале турнира в Сан-Диего. Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2). В финале турнира Векич встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек. Теннисистки играли друг против друга 2 раза и в обоих матчах победу одержала полька. Сан-Диего (США) Турнир WTA San Diego Open Призовой фонд 757 900 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Донна Векич (Хорватия, Q) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2)