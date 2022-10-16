Блинкова — о первом титуле WTA: «Мне так хорошо, я даже не могу описать свои эмоции»

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала первую победу на турнире WTA.

16 октября 138-я ракетка мира обыграла итальянку Ясмину Паолини в финале турнира в Клуж-Напоке (6:2, 3:6, 6:2).

«Мне так хорошо, и я даже не могу описать свои эмоции, потому что я только что закончила очень тяжелый матч. На самом деле, все матчи были очень сложными, и я очень рада, что смогла пройти через все испытания и остаться психологически сильной и устойчивой. В матче я сосредоточилась на том, чтобы не бояться, быть смелой, идти на мяч, разгонять удар, и это помогло мне в итоге победить», — приводит слова Блинковской сайт WTA.

24-летняя россиянка впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. При этом она выиграла турнир с первой попытки, она впервые играла в финале