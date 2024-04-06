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Сегодня, 22:57

Касаткина обыграла Пегулу и пробилась в финал турнира в Чарльстоне

Алина Савинова
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Чарльстоне.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6. 7:6 (7:5) в пользу спортсменки из России. Во время третьей партии при счете 2-2 Касаткина брала медицинскую паузу.

Всего за игру россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету Пегулы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале Касаткина сыграет против победительницы матча Мария Саккари (Греция, 3) — Дэниэлл Коллинз (США). В прошлом году она дошла до 1/2 финала турнира в Чарльстоне, где потерпела поражение от Онс Жабер из Туниса.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Джессика Пегула (США, 1) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Теннис
Дарья Касаткина
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