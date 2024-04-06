Хромачева вышла во финал турнира в Боготе в парном разряде

Сегодня, 07:02
Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с Анной Бондар из Венгрии вышла в финал турнира в Боготе (Колумбия).
В полуфинале Хромачева и Бондар обыграли Ирину Марию Бара и Юлию Стародубцеву(Румыния/Украина) — 3:6, 6:1, 10:8.
Игра продолжалась 1 час 18 минут.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Анна Бондар/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 3) — Ирина Мария Бара/Юлия Стародубцева (Румыния/Украина) — 3:6, 6:1, 10:8