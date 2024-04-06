Хромачева вышла во финал турнира в Боготе в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачева в паре с Анной Бондар из Венгрии вышла в финал турнира в Боготе (Колумбия).

В полуфинале Хромачева и Бондар обыграли Ирину Марию Бара и Юлию Стародубцеву(Румыния/Украина) — 3:6, 6:1, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Анна Бондар/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 3) — Ирина Мария Бара/Юлия Стародубцева (Румыния/Украина) — 3:6, 6:1, 10:8