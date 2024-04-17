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Сегодня, 15:38

Александрова проиграла Жабер на старте турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 6:7 (1:7). Спортсменки провели на корте 2 часа.

16-я ракетка мира Александрова 4 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 9-й ракетки мира Жабер 4 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге турнира Жабер сыграет с Ясмин Паолини (Италия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:1)

Теннис
Екатерина Александрова
Онс Жабер
7
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