Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

WTA. Новости

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:22

Аванесян проиграла во втором круге турнира в Риме

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянка Элина Аванесян проиграла румынке Жаклин Кристиан во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 7:5, 2:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 51 минуту.

Аванесян сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. У Кристиан — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге 72-я ракетка мира встретится с американкой Коко Гауфф.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Жаклин Кристиан (Румыния, LL) — Элина Аванесян (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2

Теннис
Элина Аванесян
2
Обсудить
Читайте также
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
В 2024 году традиционные выходные на майские праздники были разделены на две части по четыре дня
Захарова прокомментировала слова Туска о нахождении солдат НАТО на Украине
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
Премьер-министр Польши Туск признал присутствие солдат НАТО на Украине
В Астрахани возбуждено дело по факту гибели пяти местных жителей от отравления
Популярное видео
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гауфф вышла в третий круг турнира в Риме