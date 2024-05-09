Аванесян проиграла во втором круге турнира в Риме

Россиянка Элина Аванесян проиграла румынке Жаклин Кристиан во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 7:5, 2:6, 2:6.

Матч длился 2 часа 51 минуту.

Аванесян сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. У Кристиан — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге 72-я ракетка мира встретится с американкой Коко Гауфф.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Жаклин Кристиан (Румыния, LL) — Элина Аванесян (Россия) — 5:7, 6:2, 6:2