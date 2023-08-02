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Сегодня, 14:00

Свитолина — Касаткина: прямая трансляция матча турнира WTA-500 в Вашингтоне

Матч WTA-500 в Вашингтоне Свитолина — Касаткина начнется в 21:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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В среду, 2 августа, состоится матч 2-го круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне между Дарьей Касаткиной и Элиной Свитолиной. Игра пройдет центральном корте теннисного центра имени Уильяма Фитцджеральда. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети ВКонтакте здесь и здесь. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

В первом круге россиянка победила бельгийку Элизу Мертенс. Украинская теннисистка на старте соревнований обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко (7:6 (7:2), 6:4).

Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге. Она выиграла шесть турниров WTA в карьере. Свитолина является на 27-й ракеткой мира. Она — победительница 19 турниров WTA

Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа. Призовой фонд соревнований составляет 780 тысяч долларов.

Теннис
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
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