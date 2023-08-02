В среду, 2 августа, состоится матч 2-го круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне между Дарьей Касаткиной и Элиной Свитолиной. Игра пройдет центральном корте теннисного центра имени Уильяма Фитцджеральда. Начало — в 21:00 по московскому времени.

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В первом круге россиянка победила бельгийку Элизу Мертенс. Украинская теннисистка на старте соревнований обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко (7:6 (7:2), 6:4).

Касаткина занимает 11-е место в мировом рейтинге. Она выиграла шесть турниров WTA в карьере. Свитолина является на 27-й ракеткой мира. Она — победительница 19 турниров WTA

Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа. Призовой фонд соревнований составляет 780 тысяч долларов.