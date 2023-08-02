Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 36 минут.

11-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10. На счету 27-й ракетки мира Свитолиной такое же количество эйсов и двойных, и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира 28-летняя Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Пейтон Стирнс (США, LL).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:2, 6:2