Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:47

Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира в Вашингтоне

Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 36 минут.

11-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 10. На счету 27-й ракетки мира Свитолиной такое же количество эйсов и двойных, и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале турнира 28-летняя Свитолина сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Пейтон Стирнс (США, LL).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 5) — 6:2, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
Элина Свитолина
1
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитолина — Касаткина: смотреть трансляцию матча (видео онлайн)