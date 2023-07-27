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Сегодня, 13:00

Французский тренер Мирры Андреевой: «Ей нужно преодолеть еще кучу ступеней, чтобы дойти до уровня Шараповой»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Французский тренер Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар рассказал в интервью «СЭ», как отнесся к выступлению 16-летней россиянки на Уимблдоне и ответил на вопрос о сравнении теннисистки с Марией Шараповой.

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, в котором уступила американке Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).

— Ожидали ли подобного выступления от Мирры на Уимблдоне, учитывая, что на траве до лета 2023 года она не играла никогда?

— Огромного сюрприза для меня не могло быть в принципе, поскольку я знаю, что Мирра быстро адаптируется к чему угодно. Кроме того, я в своей жизни видел достаточно тенниса, чтобы понимать, что все главное заключается в твоей собственной голове.

Другое дело, что привыкнуть к новому покрытию ей в любом случае было нужно. Поэтому мы приехали в Лондон за шесть дней до старта турнира — у меня была такая возможность, там живет мой друг, который организовал тренировки в клубе. Это действительно было необходимо, поскольку трава сильно отличается от любого другого покрытия. За два дня до турнира она еще не чувствовала себя очень уверенно. Но я убедил ее, что если она сможет выиграть первый раунд, то в ее голове все переменится и уверенность появится очень быстро. Мирра услышала этот месседж и оказалась способна выиграть первый раунд. После этого все пошло на лад.

— Все стали сравнивать Андрееву-младшую с Марией Шараповой, рекорд которой на Уимблдоне на взрослом турнире для девушек до 17 лет — четвертый круг — она повторила. Что у них на самом деле общего и что принципиально различное?

— То, что Мирра сделала, — фантастика, но ей предстоит преодолеть еще кучу ступеней, чтобы дойти до уровня Шараповой. Поэтому делать такие сравнения очень рано. Что касается стиля, то они совершенно разные теннисистки. Шарапова в этом возрасте была в гораздо большей степени хиттером, акцентированной на мощь удара. Также ей была свойственна — и осталась в течение всей карьеры — огромная решимость, настрой. Она не раз побеждала проигрывая — порой безнадежно. Мария — большой боец! Что, кстати, свойственно многим российским теннисистам.

У Мирры, на мой взгляд, гораздо больше технических способностей. У нее прекрасное движение, она знает, как делать в игре куда больше самых разных элементов. Она лучше именно как игрок. Но ей нужно оставаться сильной ментально, продолжать прогресс, чтобы быть способной реализовывать все эти свои способности. Понимаете, что я имею в виду?

— Конечно. А как вам сравнение, придуманное Екатериной Макаровой, которая сравнила Андрееву с Мартиной Хингис в ее возрасте?

— Тоже не назвал бы его совсем точным, потому что Мирра умеет сильно бить по мячу. У нее достаточно силы. Но при этом она не делает ставку на силовую составляющую. Андреева обладает отличным чувством игры, понимает теннис, что дано не каждому. То же самое, кстати, скажу и об Эрике, ее старшей сестре. У нее тоже есть теннисное чутье! Возвращаясь к Мирре, она где-то посередине между Хингис и большими хиттерами вроде Шараповой.

Выход в четвертый круг Уимблдона — лучший результат Андреевой в карьере на турнирах «Большого шлема». После турнира россиянка поднялась на 64-е место в рейтинге WTA.

Мирра Андреева и&nbsp;Жан-Рене Линар. «Мирра никогда не говорила мне, что хочет играть за другую страну». Интервью тренера юной теннисистки

Теннис
Жан-Рене Лиснар
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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