Гауфф обыграла Саккари и стала победительницей турнира в Вашингтоне

Американская теннисистка Кори Гауфф стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (США).

В финальном матче 19-летняя спортсменка обыграла представительницу Греции Марию Саккари — 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Гауфф сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Саккари 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Для Гауфф это четвертый титул WTA в карьере в одиночном разряде.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 4) — 6:2, 6:3