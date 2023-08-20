Гауфф после победы в Цинциннати: «Этим летом я провела много ночей в одиночестве, плакала, пыталась разобраться»

Американская теннисистка Коко Гауфф поделилась эмоциями от победы в турнире в Цинциннати.

«Это невероятно. После всего, что произошло ранее этим летом, особенно в Европе, я просто счастлива быть здесь в этот момент. Я провела много ночей в одиночестве, плакала, пытаясь разобраться. Мне еще многое предстоит выяснить», — приводит Tennis Majors слова Гауфф.

В финале «мастерса» в Цинциннати американка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 6:3, 6:4. Это первая победа для 19-летней Гауфф на турнире категории WTA 1000. Всего на ее счету 5 титулов в одиночном разряде.